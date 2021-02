Revelan avance de la nueva película de Mortal Kombat

El esperado avance de Mortal Kombat, ´reboot´ de la película original estrenada en 1995 por fin ha sido revelado.

La película es una adaptación del popular juego de peleas estrenado en los 90´s y que lleva el mismo nombre que la cinta.

En este avance se puede ver a los populares personajes, como Raiden, Scorpoion, Sub Zero, Sonya, entre otros, mostrando sus habilidades y destrezas en las artes marciales.

Esta nueva versión estará bajo la producción de James Wan, encargado del universo de Saw y como director, Simon McQuoid. Aunque aún no se lanza un tráiler oficial, es seguro que pronto llegará, pues se espera que el estreno sea el próximo 16 de abril.

Quienes acompañarán a Joe Taslim en el reparto son Ludi Lin, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Max Huang y Jessica McNamee.

La película contará con clasificación R, lo que nos asegura que será violenta, para entonar de buena manera con el videojuego.

El largometraje traerá a viejos conocido, pero eso no es todo, una novedad es que se ha creado un personaje totalmente nuevo y que se desconoce que rol tendrá, dentro de la trama.

Como se ha venido manejando en las producciones de Warner Bros, la pelicular se estrenara en streaming por HBO Max, enfrentando así los conflictos que ha generado la pandemia en la industria del entretenimiento.

The new Mortal Kombat trailer is here to deliver a flawless victory ?? Mortal Kombat is in theaters April 16 and streaming exclusively on HBO Max at 12:01 am PT/3:01 am ET. pic.twitter.com/3DZaXE8CjA