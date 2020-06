Revela modelo cómo son las fiestas privadas con los futbolistas

ESPAÑA.- La modelo española Amor Romeira, reveló algunos detalles de cómo son las fiestas privadas que realizan los futbolistas, a las que asisten actrices, influencers y damas de compañía.

La ex concursante del reality show El Gran Hermano (Big Brother) confesó que estos festejos no tienen una fecha en especial, simplemente los jugadores pueden organizar una fiesta de un día para otro y envían a intermediarios para que contacten a las famosas.

"Cada vez que a un futbolista le apetece hacerlo lo organiza de forma privada y en una casa y llaman a actrices, famosas de televisión, influencer de Instagram...", declaró Romeira en entrevista para el programa Socialité.

Asimismo, Amor explicó que a la fiesta van mujeres que cobran por asistir, un precio que va de los 900 a los mil dólares aproximadamente; aunque este costo varía de acuerdo a la duración del evento y al interés por el que hayan sido contratadas.

"Pueden llegar a cobrar 800 o 900 euros en planes como cruceros en los que pasan en el día con ellos. La tarifa puede subir variando qué tipo de cosas".

Se informó que las fiesta son muy privadas, tanto al lugar donde será el evento se les pide a los invitados que dejen su celular, el cual se les entrega hasta que se van.

"Tienes totalmente prohibida tu libertad a nivel teléfono, a ti te requisan gente de la fiesta, ese teléfono pasa a posición de la persona de la fiesta, hasta que tú no te vas, no te devuelven tus cosas".

Amor Romeira aclaró desde el comienzo de la entrevista que ella no ha cobrado por asistir a estas fiestas:

Hace un año, la famosa española confesó para el medio El Español que ha tenido relaciones sexuales con muchos futbolistas del Real Madrid: "Con muchos futbolistas lo he conseguido, eso está claro".

También reveló que son los futbolistas los que buscan a las mujeres famosas, pues son como "una medalla más en su tributo al hombre".

Sin dar nombres, Amor reveló que estuvo enamorada de un jugador del Real Madrid, pero salir con un futbolista significa que...

"tienes que estar mentalizada de que vas a llevar el Chanel, vas a tener una buena casa pero vas a cargar buenos cuernos también. No todos... me he encontrado con gente muy respetuosa y muy guay, pero los demás son de "fiesta privada en mi casa, tráete a tus amigas". ¿Sabes lo que me da rabia?".