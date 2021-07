Revela Alejandra Guzmán cuántas cirugías lleva para reparar daño ocasionado por polímeros en glúteos

Ciudad de México.- En entrevista con Yordi Rosado, la cantante Alejandra Guzmán revela que en total se ha realizado 40 cirugías para reparar el daño ocasionado por las inyecciones de polímeros en los glúteos.

En este programa, "La Guzmán" recuerda que su estado de salud empeoró cuando estaba en Londres, Inglaterra, grabando un nuevo álbum; en ese tiempo, comenzó a tener fiebre y algo impedía que pudiera caminar con normalidad; además, su piel se tornó negra y dura "como una piedra".

"La reina de corazones" también narró que se sometió a varias cirugías, incluso, en algunas de ellas firmó un documento a partir del cual permitía que se "experimentara con ella" y se comprometía a no demandar en caso de que los resultados no fueran favorables.

Tengo una historia clínica muy amplia, dice Alejandra Guzmán

Sin embargo, para fortuna de la cantante de rock/pop su salud va mejorando y comenta que sigue cantanto, pues se siente positiva de que cada vez es menos lo que extraen de sus glúteos.

"Pues al final no para mi vida, realmente cada vez es menos lo que me sacan. Cada año casi me operan... como 40. Tengo una historia clínica que me deben cambio ahí en el hospital. Soy la VIP de ahí", dijo Alejandra Guzmán.