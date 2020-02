Reportero de ESPN hace colapsar internet con comentario "machista" de Shakira

El reportero de ESPN, Enrique Rojas, quien se encontraba dando cobertura al encuentro de Toros de República Dominicana contra Cardenales de Venezuela en la Serie del Caribe hizo un comentario muy desafortunado en su cuenta de Twitter sobre el medio tiempo del Super Bowl.

"La esposa de Piqué hizo colapsar el internet en el palco de prensa de la Serie del Caribe".

Esto debió colapsar aún más el internet, pues los usuarios de esa red, se volcaron en críticas hacia el reportero, los fans le empezaron a escribir recordatorios de la gran trayectoria de Shakira y la poca fama de Piqué, incluso algunos lo tacharon de machista.

La Esposa de Pique? Pero que te pasa loco! Shakira es famosa mundialmente y mucho antes de que Pique fuera famoso. A Pique lo conocen en España, a Shakira la conocen en el MUNDO! Así que ella NO ES "la esposa de", es Shakira! SHAKIRA! Got it!