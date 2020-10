Regios se quejan de remake de Las Brujas por que hay personajes afroamericanos

Monterrey.- A través de las redes sociales, algunos usuarios han expuesto su inconformidad en torno al cambio étnico que sufrieron los protagonistas de la película Las Brujas en su nuevo remake dirigido por Robert Zemeckis y producido por Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.

Originalmente, en la primera adaptación cinematográfica del libro de Roald Dhal que fue estrenada el año de 1990, tanto el personaje de la abuela como el del pequeño Luke, eran interpretados por actores caucásicos y de origen británico. Sin embargo, en esta nueva adaptación serán reemplazados por la ganadora del Oscar, Octavia Spencer y el Jahzir Bruno como su nieto.

Por medio del grupo privado de Lo Que Pasa En San Nicolás, una usuaria criticó que se le haya cambiado el origen étnico a los protagonistas, así como a los efectos especiales de la película, pues en esta ocasión los realizadores optaron por gráficos generados por computadora en lugar de efectos prácticos.

Pese en la caja de comentarios algunas personas concordaron con las criticas de la mujer, denunciando que hay cierta "corrección política" en el cine contemporáneo. Pues sugieren que hoy en día una película debe incluir diversidad étnica y sexual para ser exitosa.

"Desgraciadamente ya vivimos en un mundo en el que si algo no es gay, de color o de otra raza ya no es correcto porque luego se ofenden las minorías"

"A mí no me ofende nada, me molesta que se force a meter diversidad en personajes que ya están muy arraigados en la memoria de la gente, no es de a huevo meter gente de todas las razas", comentó otro usuario