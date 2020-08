Muere Jack Sherman, exguitarrista de Red Hot Chili Peppers

El ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, murió a la edad de 64 años. Aún no se conoce la causa de la muerte.

La banda dio la noticia del fallecimiento a través de sus redes sociales con la siguiente declaración:

"Nosotros, los de la familia RHCP, nos gustaría desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas hacia los mundos del más allá, porque ya falleció. Jack tocó en nuestro álbum debut y también nuestra primera gira por los Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos todos los momentos buenos, malos y intermedios. Paz en la plataforma del boogie", expresaron.

¿Quién era Jack Sherman?

Sherman se unió a Red Hot Chili Peppers en 1983 cuando el guitarrista Hillel Slovak dejó la banda poco antes de la producción del álbum debut. Por lo tanto, Sherman puede ser escuchado en el álbum de 1984 "The Red Hot Chili Peppers" y es nombrado como el autor de varias pistas.

También coescribió el siguiente álbum, "Freaky Styley", pero fue despedido en 1985 cuando Slovak regresó a la banda.

Sherman también puede ser escuchado como guitarrista en un álbum de Bob Dylan, "Knocked Out Loaded", lanzado en 1986. También trabajó con George Clinton en su álbum "R&B Skeletons In The Closet" y puede ser escuchado en muchas otras producciones.