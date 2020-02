Recrean la esencia de Dave Gahan en Devotion: The Depeche Mode Experience

Desde inicios de los años 80, Depeche Mode se ha establecido como una banda pionera de la música electrónica, cuyo sonido se definió por los talentos de Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher y Alan Wilder, quien abandonó la agrupación en 1995. Con esto en mente, el músico y productor Freddie Morales comenzó en 2010 el proyecto Devotional: The Depeche Mode Experience, en el que rinde tributo a los inicios del conjunto británico y a su legado.

´´Quería hacer algo más grande que un tributo, y llevarlo al siguiente nivel para crear un espectáculo, como productor musical y visual, me entregué al 100% para explorar el sonido original de los años 80 y 90 que capturó a muchos fans, porque Depeche Mode ha evolucionado y han dejado algunas canciones atrás´´, explicó Morales, quien destacó que clásicos como Strangelove, Master And Servant y Enjoy The Silence forman parte de la experiencia, que se presentará el sábado a las 21:00 horas en el Showcenter Complex.

Freddie compartió que los músicos Dave Gahan y Martin Gore le dieron su aprobación personal al proyecto, por lo que destacó que el concierto, es un show creado por y para los fans de Depeche Mode. Los accesos para la velada, están disponibles en la plataforma SuperBoletos, así como en taquillas del Showcenter Complex, con precios entre los $350 y $650 pesos.

