Realizará HBO serie live-action de 'The Last of Us'

El aclamado videojuego ´The Last of Us´ será llevado a la pantalla chica por parte de HBO y Craig Mazin, creador de la serie ´Chernobyl´ con Neil Druckmann, escritor del videojuego, involucrado en la realización de la serie.

Como productores ejecutivos están Carolyn Strauss y Evan Wells, presidente de Naughty Dog, la compañía desarrolladora del videojuego, por lo que parte importante del equipo creativo del juego supervisará la producción.

Antes de la llegada de la serie a HBO la historia de Ellie y Joe tendrá su final cuando salga a la venta ´The Last of Us Part II´ el próximo 29 de mayo para la plataforma PlayStation 4.

Ellie and Joel are heading to HBO! But first... we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiw — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020

Los primeros detalles que se sabe de la serie es de que el argentino Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora original de The Last of Us y The Last of Us Part II, se encargará también de la música de la serie.

Santaolalla no solo ha trabajado con Naughty Dog, pues la obra del compositor también pueden ser escuchada en Narcos: Mexico de Netflix.

Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020

¿Cuándo se estrenará? Por el momento la producción nos ha querido adelantar ninguna fecha, menos ahora que el COVID-19 está generado múltiples retrasos en la industria del cine y la pantalla chica.

La serie será la primer realización de PlayStation Productions en co-producción con Sony Pictures Television como parte de las adaptaciones de su videojuegos al live action, mismas que comenzarán con la película de ´Uncharted´, protagonizada por Tom Holland.

(Con información de ADN40 e Hipertextual)