Realizan Funko de bombero que ayudó en incendios forestales

Con el propósito de ayudar a los animales que fueron afectados por los fuertes incendios forestales en Australia, la empresa de muñecos Fonko Pop! anunció el lanzamiento de una figura inspirada en los bomberos australianos.¡

Los juguetes de colección tendrán un costo de 19 dólares australianos que equivalen a 250 pesos y son una colaboración con la tienda de coleccionistas australiana PopCultcha.

La venta comenzará hasta junio y sólo se encontrarán en línea, pero el envío se realiza a todo el mundo.

Las ganancias obtenidas en la venta beneficiarán a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal, misma que está trabajando junto con agencias gubernamentales, veterinarios y autoridades locales para asistir a los animales.

