Rapero crea canción en honor a Will Smith y el queda conmovido

Will Smith dijo que se sintió honrado y conmovido al escuchar una canción del rapero Joyner Lucas que rinde homenaje a su carrera.

Lucas lanzó el video musical de "Will" el lunes. En el clip, el rapero recrea escenas de algunos de los proyectos más grandes del actor, incluyendo "The Fresh Prince of Bel-Air" ("El príncipe del rap"), "Bad Boys" ("Dos policías rebeldes"), "Men in Black" ("Hombres de negro") y "The Pursuit of Happyness" ("En busca de la felicidad").

Smith publicó el miércoles un fragmento de "Will" en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 44 millones de seguidores. Le agradeció personalmente a Lucas en un video separado en redes sociales, y calificó su canción como "creativa".

También dijo que espera conocer a Lucas algún día.

En un post, Lucas dijo que necesitaba darse "una ducha fría y despertar. Estoy soñando en este momento".

"Will" se desprende del primer álbum de estudio de Lucas, "ADHD", que sale este viernes.