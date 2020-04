Ramsés Alemán agradece su primera gran oportunidad

Monterrey.- Bien dicen por ahí que el éxito llega cuando menos te lo esperas y así le pasó a Ramsés Alemán, quien se encontraba como extra en la producción de Médicos, Línea de Vida cuando Lucero Suárez le ofreció formar parte de Te Doy la Vida, melodrama que está registrando altos niveles de audiencia.

"Estoy en los pasillos de Televisa y me encuentro a Lucero Suárez y me dice: 'tú eres Ramsés, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo acá en Médicos?' y yo le digo: 'nada, estoy aquí de apoyo', entonces me pregunta si estoy desocupado porque tiene un problema y ocupa que le cubra a un personaje".

"Prácticamente me cayó del cielo; me platico del personaje y yo le dije '¿cómo crees que me estás diciendo esto?, pero por supuesto que sí (acepto la propuesta)' entonces fui con los del "Güero" Castro y les dije que muchas gracias, pero me voy a pasar acá con Lucero", detalló el artista, quien está feliz por la respuesta tan positiva que ha tenido su papel.

Ramsés, cuyos inicios en el medio del entretenimiento fueron aquí en Monterrey, donde se desempeñó como conductor, compartió que está agradecido por poder dar vida a Samuel Garrido. "Es el primer personaje importante que tengo en mi carrera y está tomando un cariño maravilloso con la gente. No sabes la cantidad de mensajes que me llegan", expresó.