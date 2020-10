En medio de balazos, Rambo, Rain y Mileena llegan a Mortal Kombat 11

Estados Unidos.- Para la onceaba entrega de Mortal Kombat, nuevos personajes se han integrado a esta sangrienta saga de videojuegos del género de peleas.Y para deleite de los más acérrimos seguidores de la franquicia, estos nuevos personajes son nada más y nada menos que Rambo, Rain y Mileena.

Fue mediante un estrambótico tráiler cargado de violencia y disparos que se presentaron estos nuevos contendientes de este icónico juego que en los años 90's revolucionó el género de peleas.

En el video, los personajes del videojuego se ven sorprendidos de la inclusión de Rambo pues al momento en que aparece, Mileena le pregunta "¿Quién eres?", a lo que Rambo respondió: "Soy su peor pesadilla".

Los tres peleadores podrán ser adquiridos mediante el Kombat Pack 2 si ya tienes el Mortal Kombat 11 y si aún no, puedes hacerte con el Mortal Kombat 11 Ultimate, que ya tendrá incluido todo el contenido descargable. Esto a partir del 17 de noviembre.

After 8 million (and kounting) MK11 games sold we're not done yet. Stay tuned to see what's next for MK11 this week!#KombatKontinues