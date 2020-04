Rachel McAdams quiere secuela de "Chicas pesadas"

La actriz canadiense Rachel McAdams confesó que le gustaría volver a dar vida a "Regina George", en alguna secuela de Chicas Pesadas, declaró durante una transmisión en vivo, a través de redes sociales.

La famosa participó en una emisión benéfica de la organización Heroes of Health: Covid-19, para recaudar fondos en apoyo a las necesidades urgentes del Centro de Ciencias de la Salud de Londres, ante la pandemia global.

Durante la transmisión, se organizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que un fanático, a través de los comentarios, cuestionó a la actriz sobre si le gustaría volver a interpretar su papel en Chicas pesadas.

Pese a que ya existe una secuela del filme, el elenco original no participó en ella, por lo que la celebridad de 41 años respondió: "Sería divertido interpretar a "Regina George", más adelante en su vida y ver a dónde la llevó".

Además, hace varios días, la actriz estadounidense Lindsay Lohan, quien encarnó a "Cady Heron" en la cinta de 2004, también confesó que le gustaría volver a trabajar con el equipo del filme.

"Yo quería regresar con Mean Girls 2 con el mismo elenco, trabajar con Tina Fey y todo el equipo nuevamente", declaró durante una entrevista en el programa televisivo estadounidense Lights Out with David Spade".

Los fanáticos de la película no tardaron en expresar su emoción a través de publicaciones en redes sociales: "Primero Lindsay y ahora ella, genial"; "Ojalá pase"; "Es mi sueño", escribieron algunos internautas, en torno a la noticia.