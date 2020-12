´No hay mucho que festejar´: Poncho y Marcela piden no bajar la guardia contra el Covid-19

MONTERREY.- Poncho De Nigris y Marcela Mistral, el día de hoy fueron testigos del doctor Manuel de la O Cavazos en la conferencia de prensa sobre el Covid-19.

Ambos compartieron como familia su experiencia con el virus y cómo lo enfrentaron, al mencionar que ya forman parte de las personas que ha resultado contagiadas por Covid-19, y que se han podido recuperar, algo de lo que que muchas personas no han tenido suerte.

Marcela, primeramente contó que después de haberse contagiado de Covid-19, resultó con secuelas como ansiedad, ataques de pánico y mucho miedo por lo peor que la enfermedad pudiera causar en ella o su familia.

Aceptó que al principio creía que las personas pudieron haber tomado el virus como una exageración, sin embargo, ahora que le tocó tener el virus, ve las cosas de otra manera.

"No somos especiales, nos somos únicos, no somos aparte, no somos inmunes", dijo.

"Pon el ejemplo, cuídate, apártate, no es para siempre, es un rato. ¿Estás aburrido? Ponte hacer algo de valor en tu casa", expresó.

Resaltó que entiende que hay gente que tiene que salir de su casa para agarres el pan de cada día, pero dijo que hay que hacerlo con cuidado.

Agregó, que en su casa se contagiaron todas las personas con las que vive, resaltando que su esposo, Poncho de Negris, estuvo dos días con oxígeno.

"Estábamos muy asustados, teníamos mucho pánico y esto es real", contó.

´Nada está dicho y todos somos diferentes´: Marcela Mistral

La exconductora del clima se mostró muy exaltada ante la situación que pasó con su familia, por lo que pidió de muchas maneras a las familias regias, en no bajar la guardia.

"Las personas que más se contagian actualmente en nuestro estado, son de 25 a 44 años", resaltando que las mayoría de esas personas son productivas y jóvenes.

Marcela, incluso se mostró empática con la gente que trabaja en el sector salud, diciendo que ya están cansados y agotados, así como la mayoría de suministros.

'¿Quieres vivir el 2021 o te vale gorro?'

Marcela, con un nudo en la garganta repitió la difícil situación en la que se vio involucrada con su esposo y sus hijos que también dieron positivo al resultado de las pruebas.

"En algún momento sucedió y nos tocó. Hoy venimos a decirte que no te relajes, que no te valga cacahuate, que no te valga gorro porque es muy importante, tu familia principalmente, porque la gente si se muere", dijo.

Por su parte, Poncho De Nigris, aceptó que como mucha gente, ellos también por un tiempo se "relajaron" con el tema del civid, sin embargo la situación por la que pasaron entienden que se trata de algo serio.

'¡Mañana no hay fiesta! El Covid-19 es una moneda al aire': Poncho de Nigris

Platicó sobre que el Covid, es una enfermedad peligrosa que deja muchas secuelas y que puede ser mortal.

"Yo no creía que me iba a dar fuerte la enfermedad, yo creí que nada mas se morían los viejos, que no le daba a la gente que hacía mucho deporte. Yo no padezco de ninguna enfermedad y me atacó directamente a los riñones", contó Poncho.

Además contó sobre sus síntomas, que fue mucha temperatura, dolores musculares, las articulaciones, los huesos, asegurando que a enfermedad fue "diseñada para matar".

Contó sobre un carpintero con el que tuvo contacto y quien se encuentra entubado y tiene 29 años edad.

"Agarramos una carga viral muy fuerte", dijo.