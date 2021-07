Quentin Tarantino sí se retirará después de su próxima cinta

Sin duda alguna Quentin Tarantino se he convertido en un ícono del cine moderno.

Su estilo y forma de emplazar la cámara, así como sus guiones llenos de diálogos fuertes que se complementan con imágenes violentas pero agradables para la pupila le han ganado un ejercito de fans, que al día de hoy respaldan al director originario de Tennessee, Estados Unidos.

Pero a la par de los años las ideas se van esfumando y en algunas ocasiones ídolos terminan por convertirse en maquinas de hacer películas y pierden su estilo, precisamente es algo que Tarantino busca evitar.

Desde los inicios de su carrera, el ganador del Oscar afirmó que solo haría 10 películas, y al concluir esta última se retiraría.

Pues ahora los planes de Tarantino parecen tomar forma, y es que tras el éxito de 'Once Upon a Time in Hollywood', los planes de retiro comenzaron a ser más fuertes.

Durante su participación en el show del comediante estadounidense Bill Maher, que solo le queda una película más.

Después de que Maher le sacara a colación su retirada argumentando que era demasiado joven para dejar el cine, Tarantino señaló