¿Qué es un Efecto Mandela y por qué le ocurre a millones?

¿Has echado un vistazo a tus programas favoritos y has notado algunos cambios que no recordabas?; esta es la razón

ESPECIAL.- Un fenómeno se ha hecho rápidamente viral desde hace algunos meses por millones de internautas; su nombre es "Efecto Mandela", una posible alteración de los recuerdos que las masas han formado sobre grandes producciones pertenecientes a la cultura pop.

Pero, el Efecto Mandela no es una cosa nueva y se tienen reportes de usuarios que han comenzado a vivir alteraciones en sus recuerdos desde el año 2010.

¿Qué es el Efecto Mandela?

Este curioso fenómeno fue acuñado por una bloguera identificada como Fiona Broome, esto luego de haber publicado en su blog que recordaba haber visto por televisión la muerte del político Nelson Mandela cuando se encontraba en la cárcel.



Pero lo curioso vino después, cuando se percató que Mandela realmente había muerto el 5 de diciembre del 2013, sin embargo decenas de internautas coincidían con su recuerdo.

A partir de este momento, el Efecto Mandela nació y siguió manifestándose hasta la fecha.

Ejemplos de Efecto Mandela

Mickey Mouse: El ratón más conocido en la historia de la Cultura Pop es imposible de olvidarse, es por ello que te planteamos la pregunta: ¿recuerdas la manera en que luce Mickey? sí, lo recuerdas con tirantes estás completamente equivocado.

Escultura 'El Pensador': Otro reconocido caso es la famosa escultura de Augusta Rodín, cuya miles de personas recuerdan con la palma de la mano sobre la fuente, pero jamás ha sido de tal manera.

We Are The Champions...¿of the world?: La reconocida obra musical de Queen también ha sido incluida en dicho fenómeno, pues muchas personas recuerdan que terminaba de manera distinta, tal cual es el caso de Gwen Stefani, James Corden, Julia Roberts y George Clooney.

Bob Esponja rockero: El caso que reavivó el Efecto Mandela fue Bob Esponja y su guitarra eléctrica...¿era de cacahuate o era blanca?

¿Por qué ocurre el Efecto Mandela?

Expertos han atribuido este fenómeno a diversas causas; una de ellas es la Falsa Memoria, un trastorno mental común entre personas afectadas por estrés postraumático, sesgo de confirmación cuando nuestra mente tienda a buscar, interpretar o recordar información de tal manera que confirme nuestra creencias o hipótesis, o simplemente que tenemos muy mala memoria.

Incluso, los internautas más aventureros han dicho que todo se trata a que vivimos en dimensiones paralelas o que formamos parte de una simulación.



¿Tú que opinas?.