La película no es propiamente una secuela pero tendrá la participación de los héroes infantiles.

¡Sharkboy y Lavagirl regresan! Aquí el primer vistazo de los héroes en "We can be heroes"

Los héroes participarán en la película de Netflix We can be heroes a estrenarse el 1 de enero.

Luego de que se anunciara la película We can be heroes de Robert Rodríguez y cuyo estreno está programado para enero de 2021 en Netflix, la especulación respecto al regreso de Sharkboy y Lavagirl aumentaron.

Lavagirl y Sharkboy tendrán una participación especial en We can be heroes.





Finalmente tenemos el primer vistazo a los héroes de nuestra infancia, aunque sólo la actriz Taylor Dooley regresa para interpretar a Lavagirl, los dos personajes tendrán una participación especial en el film de Rodríguez.





Taylor Lautner será sustituido por otro actor para encarnar al Chico Tiburón 15 años después.

Taylor Dooley interpretó a Lavagirl en 2005.





We can be heroes será estrenada el primer día del 2021 a través de Netflix; es producida y dirigida por Robert Rodríguez (la mente detrás de Mini Espías y Las aventuras de Sharkboy & Lavagirl), y cuenta la historia de un grupo de super héroes que están siendo secuestrados por alienígenas y las peripecias que sufrirán para evitar la conquista de la Tierra. La trama está situada en el mismo universo de Lavagirl y Sharkboy.





Estará protagonizada por Pedro Pascal, quien ha participado en las series Game of Thrones y The Mandalorian, además de ser el villano en Mujer Maravilla 84.