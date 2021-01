Preparan otra precuela de Game of Thrones

HBO está dando los primeros pasos para realizar una nueva precuela de Game of Thrones acerca de las novelas cortas Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin, aseguró Variety

La revista aclaró que este proyecto televisivo se encuentra en una fase muy inicial de su desarrollo, por lo que no es seguro que finalmente vea la luz.

Pero también destacó que la idea sobre esta serie es algo prioritario para HBO a la hora de intentar extender el fabuloso e histórico éxito que logró con Game of Thrones. Las novelas cortas de Tales of Dunk and Egg se centran en las aventuras de los personajes Dunk y Egg y suceden poco menos de un siglo antes de lo narrado en A Song of Ice and Fire, que es la saga central del universo de Game of Thrones.

Por ahora no se ha anunciado nada del equipo creativo detrás de este proyecto. Si finalmente llegara a concretarse, Tales of Dunk and Egg sería la segunda precuela de Game of Thrones tras House of the Dragon, que se centrará en la historia de la Casa Targaryen.