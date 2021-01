Preparan más de Spy Kids (Mini Espías)

Robert Rodríguez recuperará las aventuras infantiles de su saga Spy Kids (Mini Espías) con una nueva película que dirigirá y escribirá para Skydance Media, informó el portal Deadline.

Skydance ha comprado los derechos a Spyglass Media Group para dar así continuación a las cintas que comenzaron con Mini Espías (2001), película con dirección y guión de Rodríguez que protagonizaron Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa PenaVega y Daryl Sabara.

Esta propuesta para el público familiar, centrada en un matrimonio de espías y sus hijos, triunfó al recaudar $148 millones de dólares a partir de $35 millones de presupuesto.

Banderas y Gugino también lideraron las dos continuaciones de Spy Kids de 2002; y Spy Kids 3 al año siguiente, pero cedieron sus roles en la cuarta entrega que llegó a las carteleras en 2011 con Jessica Alba y Joel McHale. Todas estas películas contaron con Rodríguez como director.

El cineasta latino continuará así explorando el colorido e inocente mundo del entretenimiento familiar, en fecha reciente estrenó en Netflix We Can Be Heroes (Superheroicos).