Preparan la segunda temporada de Loki

Tom Hiddleston ha hecho un excelente trabajo interpretando a Loki, el dios de las mentiras, y los fans quieren más de eso. De acuerdo con un reporte exclusivo de Deadline, los sueños de los fans están a punto de hacerse realidad ya que Marvel Studios ha autorizado el desarrollo de una segunda temporada. La primera entrega ni siquiera se ha estrenado, pero los ejecutivos confían plenamente en su resultado.

Loki forma parte del conjunto de series que darán sentido a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Las otras producciones que están en camino son WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye.

Los pormenores en torno a cada proyecto se han liberado poco a poco, ya que no es extraño observar a la compañía guardando con sumo recelo todos y cada uno de los detalles jugosos de sus producciones. Se sabe que Loki llegará a la plataforma de Disney Plus en mayo, listo para desatar el caos en la Tierra pero con los poderes necesarios para sacar adelante los planes que tenga.