Rodarán precuela de Game Of Thrones en 2021

House of the Dragon comenzará su rodaje en 2021 y su estreno está previsto un año después

Monterrey.- Game of Thrones anunció que House of the Dragon, su primera producción derivada (spin-off) y que funciona como precuela de la serie original, comenzará a rodarse en 2021. "Los dragones se acercan. La producción de House of the Dragon empieza en 2021". Con ese escueto mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la serie de éxito de HBO se encendió de nuevo la leyenda televisiva.

Jason Kilar, consejero delegado de WarnerMedia, también se refirió a esta cuestión en una publicación en un blog corporativo. "Posdata: el rodaje de la próxima serie de Game of Thrones, House of the Dragon, empieza dentro de unos pocos meses. ¡Tengan cuidado con los dragones ahí arriba!", comentó en referencia a dos imágenes con las que adelantó cómo lucirán estas criaturas fantásticas que tienen una gran importancia en las historias de George R.R. Martin.

Está previsto que House of the Dragon se estrene en 2022. Esta nueva serie está inspirada en el libro Fire & Blood cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de Game of Thrones.