Preparan exposición de Bob Dylan en Miami

Se trata de la exposición “más amplia y detallada” de la obra del músico “jamás vista en suelo estadounidense”, según esta institución de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

La muestra de este músico estadounidense, autor de composiciones clásicas de la historia de la música contemporánea como Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin y Like A Rolling Stone, se inaugurará el 30 de noviembre.

La exposición, que abarcará seis décadas de dibujo, pintura y escultura de Dylan, se concibió inicialmente para Shanghái en 2019 y fue la más visitada de esa ciudad china.