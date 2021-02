Premios Oscar 2021: Prepárate para conocer a los nominados

Uno de los eventos más esperados al inicio del año son los Premios Oscar. Estos se realizan cada mes de febrero, sin embargo, debido a la pandemia los organizadores de la ceremonia tuvieron que cambiar de fecha, por ello, también se recorrió el anuncio sobre los nominados a la estatuilla de oro.

En un principio, la premiación que reconoce lo mejor del séptimo arte estaba fijada para el 28 de febrero del 2021, pero se cambió al 25 de abril; mientras que el anuncio de los nominados a los Premios Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo.

Una vez que se conozca a los nominados, lo cual será a través de redes sociales y por medio de una conferencia de prensa, habrá un periodo de votaciones en donde los miembros de la Academia podrán emitir su voto para seleccionar a los ganadores de cada categoría.

De acuerdo a medios especializadas en cine, algunas de las producciones que pueden competir en la categoría a Mejor Película son: Promising Young Woman, Sound of Metal, One Night in Miami, La Madre del Blues, Cherry, Pieces of a Woman, Mank, Nomadland, Minari, Soul y The Trial of the Chicago 7.

En cuanto a la categoría de Mejor Director , podrían ser candidatos: Chloé Zhao (Nomandland), Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7), Lee Isaac (Minari), emerald Fennell (Promising Young Woman), Darius Marder (Sound of Metal).

Cabe destacar que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de los finalistas a MejorPelícula Extranjera donde figura Ya No Estoy Aquí, una cinta de Fernando Frías.