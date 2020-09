'Post Malone' lidera nominaciones a los Billboard 2020

Dentro de las nuevas medidas sanitarias por la pandemía que azota al mundo, los premios Bilboard 2020 se llevarán acabo el próximo 14 de octubre, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. El evento se llevará acabo sin público.

El rapero estadounidense Post Malone domina la lista con 16 nominacines en 15 categorias, donde destaca "Mejor Artista del Año". Le siguen, Lili Nas X con 13 nominaciones y la californiana Billie Eilish con 12. En la lista no podía faltar el polémico rapero Kanye West, quien fue nominado en nueve ocasiones, por su disco "Jesus Is King".

