¿Porqué está en tendencia Adal Ramones?

Tampico.- Desde el día de ayer y hoy sábado el nombre del conductor regiomontano Adal Ramones ah acaparado las primeras posiciones de Twitter convirtiéndose en Trending Topic, ¿pero porqué?

Una usuaria que se identifica en la mencionada red social como Melisa relató en los ya famosos 'hilos' cómo por ser fan de Adal Ramones, Televisa casi la demanda.

Abro hilo:

Cuando regresé del DF a Tampico, solo tenía en mente una cosa: TENGO QUE HACERLE SU PROPIA PÁGINA DE INTERNET A ADAL RAMONES.



Era 1998, NO HABÍA MUCHAS PÁGINAS DE INTERNET, y a mí se me ocurrió que ÉL MERECÍA UNA PÁGINA PROPIA PORQUE ERA GENIAL. ?? pic.twitter.com/hON04v7knH — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Así que, CON 15 AÑOS DE EDAD, APRENDÍ HTML, Y EN 1999 ABRÍ UNA PÁGINA (en un dominio tipo Geocities), e ignauré LA PÁGINA DE ADAL RAMONES.



Yo misma escanié todos mis recortes, subí todas mis anécdotas, puse su biografía, y toda la información que sabía de Adal. TODA. pic.twitter.com/XYSgpYIFpV — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Mi página, ERA LA ÚNICA que contenía un chingo de información sobre Adal Ramones. Diariamente recibía entre 100 y 200 correos de gente de todo Latinoamérica que me agradecían por que les parecía "súper padre".



YO ESTABA SUPER FELIZ. Era lo menos que podía hacer por ser su fan #1 pic.twitter.com/UxynLjeiAg — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Pero un día recibí un correo, que no esperaba, de un ejecutivo de Televisa. Llamémosle: Bernardo Garza.



bernardogarza@televisa.com me escribía para decirme: LO SIENTO, PERO TIENES QUE QUITAR TU PÁGINA DE ADAL RAMONES PORQUE NO ES UNA PÁGINA OFICIAL. pic.twitter.com/qtfbf8zx6i — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Y Bernardo no solo me dijo eso, si no que me recalcó que:



SI NO QUITAS LA PÁGINA, NOS VEREMOS FORZADOS A INICIAR UNA DEMANDA EN TU CONTRA POR INFRINGIR DERECHOS DE AUTOR, Y POR QUE NO ESTÁS AUTORIZADA A TENER UNA PÁGINA DE ADAL RAMONES, YA QUE ÉL PERTENECE A TELEVISA. pic.twitter.com/YMBA87JZZh — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Neto, NO LO PODÍA CREER. Toda mi dedicación y todo mi esfuerzo estaba puesto en mi BELLA PÁGINA CON letras Comic Sans y marquesinas que destellaban la palabra "BIENVENIDOS".



¿Toooodo para que nadie la pudiera ver??

NO SEÑOR. ¡NO LO IBA A PERMITIR! pic.twitter.com/Q66s5vkHg7 — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Así que seguí con la página de Adal, le contesté al ejecutivo que no la quitaría... PERO ME DURÓ MUY POQUITO EL GUSTO.



Seguí recibiendo correos del Bernardo Garza... y pues yo tenía 15 años ya, Y ESTABA TODA MENSA, Y ME DIO MIEDO, Y LA QUITÉ?? pic.twitter.com/YOnfIXUXfd — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Con todo el dolor de mi corazón, quité todas las fotos de la galería de mi página de Adal Ramones y borré todos los contenidos..



Me sentía derrotada.

TODO EL ESFUERZO PUESTO EN MI PÁGINA HABÍA SIDO EN BALDE. pic.twitter.com/xWbvnbRGXu — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Específicamente, ALGUIEN EN VENTANEANDO SUPO DE MI HISTORIA. ¿Y qué pasó? DANIEL BISOGNO LE LEYÓ A PATY CHAPOY la pobre historia de una niña en provincia de 15 años de edad, que los malditos ejecutivos de Televisa obligaron a quitar su página de Adal y AMENAZARON CON DEMANDARLA. pic.twitter.com/5kW1tDq5gP — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Pero, no tumbé el sitio. Dejé el sitio activo, E HICE UN ESCRITO LARGUÍSIMO donde explicaba que solo tenía 15 años, que era fan de Adal, que no era justo que me obligaran a quitar la página, y que NO ENTENDÍA POR QUE ME QUERÍA DEMANDAR TELEVISA, Y EXPUSE TODOS LOS CORREOS. pic.twitter.com/jLiNz5vPAM — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

EL ESCÁNDALA QUE SE ARMÓ MIS CIELAS.



Patty Chapoy terminó la nota echándole súper caca a Televisa por amedrentarme, y mi teléfono no dejaba de sonar: mis tías me hablaron, mis compañeros de secundaria me hablaron, ESTO SE VOLVIÓ NOTICIA NACIONAL. ¿Y AHORA QUÉ VA A PASAAAAAR? pic.twitter.com/DDwZv05leW — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Pues revisé mi correo, y ¡oh, sorpresa!

TENÍA UN CORREO DE UNA MUJER, llamémosle Ana Rojas.



Ana Rojas era de la producción de Otro Rollo, y me escribió diciendo que lamentaba lo ocurrido conmigo y mi página, y QUE QUERÍAN OFRECERME UNA DISCULPA PÚBLICA. pic.twitter.com/suVaKDfPEm — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Una parte de mí, quería ir... PERO ESTABA MUY MOLESTA, Y CON EL CORAZÓN DE FAN SÚPER ROTO, ASÍ QUE DECLINÉ LA OFERTA DE IR AL PROGRAMA DE OTRO ROLLO PARA RECIBIR DISCULPAS PÚBLICAS.



Porque pues, DIGNIDAD AMIGOS. pic.twitter.com/VUYGELjOrV — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Ana me dijo, que para enmendar el asunto, me ofrecían boletos para ir al programa de OTRO ROLLO donde aclararían todo. Solo tenía que confirmar cuando podría ir.



También me dijo algo así como que EL DICHO EJECUTIVO DE TELEVISA ESE, BERNARDO GARZA YA NO TRABAJABA EN LA EMPRESA. pic.twitter.com/xXATlcrIEX — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Y así acaba mi historia.



Muchos me dicen que debí haber regresado a Otro Rollo a recibir mis disculpas, pero entiendan: estaba bien morra, no tenía lana y tenía que convencer a mis papás que me llevaran al DF otra vez, y eso estaba difícil. pic.twitter.com/BjFXTPWVPk — MeLiSsSsA (@melissssa_) May 29, 2020

Melisa dice en su hilo que siempre quiso contar esta anécdota completa y concluye que no se arrepiente de haber sido fan de Adal Ramones.

Para sorpresa de ella, el mismo Adal Ramones respondió al hilo de Melisa.