Día Mundial del Rock: El día en que el rock fue escuchado en más de 72 países

El Día Mundial del Rock se celebra debido al mega concierto conocido en la historia como Live Aid que se realizó el 13 de julio de 1985.

Hay quienes defienden que el rock es más que un género musical, que es cultura o un estilo de vida, y prueba de ello es su constante evolución a lo largo de las décadas, surgiendo nuevos subgéneros y bandas que mantienen vigente esta música.

Dicho lo anterior, tan solo se piensa en los artistas y las bandas más reconocidas en la historia del rock, como Chuck Berry, Elvis Presley, The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan, Pink Floyd, The Doors, The Cure, Nirvana, Queen, Motley Crue, The Police, Joy Division, Iron Maiden, AC/DC; todos ellos fueron voz de una generación y el medio para difundir mensajes políticos, sociales y culturales.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock?

A mediados de los 80, el rock vivía una de sus mejores épocas en cuanto a nivel de ventas, lanzamientos y consumo de masas.

Alrededor de esa década se realizó un mega concierto conocido en la historia como Live Aid. Fue precisamente el 13 de julio de 1985 cuando miles de personas disfrutaron de forma simultánea un día de rock.

Live Aid fue organizado por el cantante y activista político Bob Geldof; fueron dos conciertos simultáneos: uno en el Estadio Wembley de Londres y otro en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia.

El objetivo del espectáculo fue recaudar dinero contra la hambruna en países africanos como Somalia y Etiopía, ubicados en la región geográfica por entonces conocida como "El cuerno de la pobreza".

Los mejores 20 minutos del Live Aid

Artistas como Queen, U2, Erick Clapton, The Who, Paul McCartney, Led Zeppelin, David Bowie, Black Sabbath, entre otros, participaron en Live Aid, que además se transmitió vía satélite en más de 72 países.

Pero a la banda que más se recuerda, los músicos que se consagraron en este festival benéfico, sin duda fue Queen, liderada por Freddie Mercury, con una participación de apenas 20 minutos, siete temas y miles de personas coreando canciones como "We Are The Champions" y "We Will Rock You".