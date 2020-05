Pompo de 'Los Payasónicos' sufre preinfarto

MONTERREY.- Alfonso Campa Gudiño, mejor conocido como 'Pompo' integrante de la dinastía de 'Los Payasónicos' conmocionó a las redes sociales luego de que se informará que habría presentado un preinfarto.

A través de su cuenta personal de Facebook transmitido esta madrugada, 'Pompo' comentó que se encontraba en mal estado de salud.

Su hermano Carlos Campa Gudiño, quien interpreta a 'Regalito' declaró lo siguiente:

'Pompo'. quien visiblemente se notaba con poco ánimo y con un semblante demacrado, informó que el dolor se originó luego de que sostuvo una discusión acalorada con un elemento de tránsito que lo detuvo cuando se dirigía a la casa de uno de sus hijos.

"Me empezó a doler el brazo, comencé a sudar demasiado, me empezó a faltar el aire y me tuvieron que llevar a una clínica, todo bien gracias a Dios, parecía un infarto pero no lo fue, añeñe", declaró.