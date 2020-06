'Pompo' abre su negocio de 'Vasos Lokos'; recibe gran respuesta de sus fans

Monterrey.- Alfonso Campa Gudiño, mejor conocido como "Pompo" ha atravesado momentos difíciles: la muerte de su hija Atenea, la enfermedad de su esposa y él mismo fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un preinfarto.

Todos estos detalles lo han llevado a una fuerte crisis económica, que se agudizó todavía más con la falta de empleo a raíz de la contingencia sanitaria.

Es por ello que el "Payasónico" decidió abrir un negocio de "Vasos Lokos", con la finalidad de obtener ingresos que le permitan sortear estos momentos complicados.

En redes sociales se viralizó la invitación que Campa le hizo al público en general para que acudieran a su casa, ubicada en la colonia Industrias del Vidrio, en San Nicolás.

La respuesta no se hizo esperar y cientos de personas acudieron al llamado y mostraron de esa forma su apoyo al animador.

"Muchísimas gracias. No esperaba tanta gente, es más no iba a abrir hoy. Gracias a todos los que están viniendo a comprar, a apoyar, y los que me ayudaron compartiendo, en... no sé, en varias páginas. "No quisiera decir uno en especial porque son muchas las que lo compartieron. Muchas gracias a todos, estoy muy agradecido, y ahorita que me estoy asomando ya me asusté porque a ver si me alcanza", dijo Campa Gudiño.