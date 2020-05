Pleito entre Pepe Aguilar y Natanael Cano enciende las redes sociales

El cantante Pepe Aguilar expresó su sentir respecto a cierto género musical (corridos tumbados), lo que hizo que el cantante Natanael Cano se sintiera aludido y reaccionara contestando al también productor con palabras altisonantes por lo que Aguilar aclaró la situación a través de un video.

"Todo surgió por una entrevista que me hizo "El escorpión dorado", ahí dije que en estos tiempos abunda mucha música que está, pues, "pinche" y hablaba de que la en la época en que me tocó a mí de chavo, de tener 20 años hace 30, había muchos artistas en todos los géneros perrísimos y ahorita la verdad pues no", dijo Pepe Aguilar al inicio de dicho video.

Cabe destacar que en el mensaje, Pepe Aguilar en ningún momento se refirió a un interprete en particular.

Ante esto, Natanael Cano, sintiéndose agredido, atacó verbalmente al padre de Angela y Leonardo Aguilar.

"No nos pudo tirar más mierd*, usó las palabras más corrientes que puedes usar y ahora dice que alguien le explique qué son los p***s corridos tumbados el pen***o...", dijo notoriamente molesto el joven de 19 años.

Después, Natanael Cano hace un live en su Instagram que de los 20 minutos que duró 19 de ellos solamente mentó madres y de más majaderías. Al parecer le habían dolido profundamente las palabras de Pepe Aguilar ??. Adjunto evidencia pic.twitter.com/gnhHdZA77q — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) May 13, 2020

Cano siguió con las groserías y dijo: "Entonces, ¿eres un pende** o qué? Pinch* vato pendej* a la verg*, la neta si me emput* de más, no me hubiera emputa** si hubiera dicho otras palabras diferentes, pero las palabras que usó para describirnos, ¿qué put* madre quieres que haga?" y remató diciendo que ni a su mamá le gusta la música de Aguilar.

La respuesta de Pepe Aguilar

El asunto no quedó ahí, pues Pepe subió un video con una dura respuesta a Natanael.

"Hay una parte que digo, la verdad, la música en estos tiempos, pues abunda música que está... pues pinc**, realmente así es. Y hablaba también de que en la época que a mí me tocó ser chavo, hace 30 años, había un friego de artistas perrísimos", explicó.

"Y ahorita la verdad pues no, la neta no. Me vale gorro, pero ya entendí, hay un joven que canta música de esa que dicen, de corridos tumbados, que pensó que estaba hablando de él. Qué tan poca autoestima tienes que tener (sic) para que cuando un we* dice ´se debe de dejar de hacer música pinc** y chafa´, pienses que están hablando de ti, qué pinc** autoestima tan bajita tiene".

Aguilar añadió: "Oye, ¿a poco no se hace música pin*** ahorita? y de lo que estaba hablando no era ni de la música regional mexicana, ¡por el amor de Dios hombre! No más se suben a un ladrillo y se creen que ya están volando".

Al final de su mensaje se lanzó con todo en contra de Natanael:

"Para empezar, con todo respeto compa, ni lo conozco a usted. Una canción en la vida jamás he oído tuya. Dios te ayude, que te vaya muy bien y ni siquiera estaba hablando de usted, ni de un género, ni nada".

Pepe Aguilar con los hechos. ?? pic.twitter.com/H61pb8x1f6 — León Esquire (@SoyEsq) May 13, 2020

Los mejores memes de la pelea

Pepe Aguilar a Natanael Cano. pic.twitter.com/5lBMAu3UhR — Lou (@couxins) May 13, 2020

Dice que los corridos tumbados son mejores que las canciones de Pepe Aguilar pic.twitter.com/gOM7EQulX8 — El Boxito (@El_Boxito2) May 13, 2020

-Natanael Cano diciendo que es mejor que Pepe Aguilar

-Todo México: pic.twitter.com/oTWtEB9fhi — Botones de Gomita. ?? (@Osman_uwu) May 13, 2020