Platanito: Lo que Karla Panini está viviendo se llama karma

MONTERREY.- Sergio Verduzco 'Platanito', decidió romper el silencio sobre la polémica que vive Karla Panini y su esposo, Américo Garza, después de que la familia de la fallecida, Karla Luna revelará un audio en donde los enfrenta por infidelidad.

El comediante, quien mantuvo una entrañable amistad con Karla Luna, dijo que él ya conocía los audios que la familia presentó para limpiar la memoria de Karla y reveló las razones de su amiga para no mostrarlos en su momento.

En entrevista para Ventaneando, Sergio Verduzco confesó que le preguntó a Luna el porqué no mostraba esos audios: "imagínate, yo fui de los primeros que escuché esos audios y le decía '¿oye qué vas a hacer con estos audios Karla?' y ella me decía 'nada, nada amigo, yo ya la perdoné, pues que le vaya muy bien".

Sobre los maltratos que la exlavandera sufrió a manos de quien fuera su esposo, Américo Garza: "Ella llegaba golpeada a refugiarse con su amiga, Karla Panini, y ella le decía 'no, yo voy a hablar con Américo, no te preocupes', y luego los reclamos por mensaje de 'oye ya la vi y según tú le habías pegado mucho y no le hiciste nada".