Pinocho, la nueva cinta de Roberto Benigni llega a México

Dirigida por Mateo Garrone,Pinocho explora las raíces del cuento "Las aventuras de Pinocho", escrito por Carlos Collodi a través de personajes de la vida real.

Llena de momentos de fantasías y con escenarios destacables de la ciudad europea para contextualizar por completo los escenarios del cuento de Carlos Collodi.

La película forja lazos entre el espectador fuertemente, y trae a las nuevas generaciones el cuento clásico mostrando una adaptación sincera y clara del cuento del siglo 17.

El dos veces ganador del premio de la Academia, Mark Coulier, es el encargado de dar vida a "Pinocho" y sus amigos a través de su diseño de personajes y maquillaje prostético. Coulier recibió los Oscar por "El gran hotel Budapest" y "La dama de hierro".

El compositor ganador del Oscar, Dario Marianelli escribió la partitura original para la película. Mientras que los efectos visuales fueron desarrollados por Rachael Penfold y su equipo en One Of Us, el estudio de efectos visuales con sede en Londres, conocido por su labor trabajo en "Aladdín", "El renacido" y "La corona".