Piden cancelar atracción de 'Blancanieves' en Disneyland por un beso no consensuado

“Blancanieves” es una de las historias más populares de Disney, es un clásico y desde el estreno de la película, esta se consideró como contenido apropiado para todas las audiencias.

Sin embargo, en la actualidad ya no podría considerarse así.

Una nota publicada en el sitio SFGate, firmada por Julie Tremaine y Katie Dowd, donde se reseña el nuevo juego mecánico de Blancanieves, en el parque temático de Disneyland, ubicado en Anaheim, California, desató esta nueva petición de cancelar dicha atracción.

(Imagen: tomada de sfgate.com)

En el texto, Julie Tremaine y Katie Dowd apuntan que la escena final del juego, donde el príncipe besa a la princesa para librarla del encantamiento, no se trata de un “beso de amor verdadero”, desde que la otra persona está dormida, no sabe lo que está sucediendo y, por lo tanto, no existe su consentimiento.

¿No hemos acordado ya que el consentimiento en las primeras películas de Disney es un problema importante? ¿Qué enseñar a los niños a besar, cuando no se ha establecido si ambas partes están dispuestas a participar, no está bien?

Y añaden: Es difícil entender por qué Disneyland de 2021 elegiría agregar una escena con ideas tan anticuadas de lo que un hombre puede hacer con una mujer, especialmente dado el énfasis actual de la compañía en eliminar escenas problemáticas de atracciones como Jungle Cruise y Splash Mountain.

Por ello, las críticas se hicieron notar en redes sociales, donde tanto usuarios como turistas señalan que Disney sigue reproduciendo la normalización de tocar a personas que no están en sus cinco sentidos.