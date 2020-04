Pide Paty Navidad ir a grabar a hospitales para verificar si hay casos de coronavirus

La actriz Paty Navidad, volvió a causar polémica en redes sociales al afirmar que la pandemia del COVID-19 es un complot global.

La sinaloense publicó un mensaje mostrándose dudosa sobre la veracidad del virus, incluso invitó a sus seguidores a que salgan a las calles y tomen videos de los hospitales cercanos a su localidad.

"Salgamos a grabar hospitales, cada quien el que tenga cerca, no avisemos hora ni día, si es verdad colaboremos y ayudemos, si es mentira, expongámoslo, las dudas sólo se quitarán de esa manera, si están llenos es importante checar que sean reales los diagnósticos de COVID-19. ¿Va?", agregó.

Se enojan y agreden porque opino sobre el coronavirus y dicen, que no debería estar en mi casa, que vaya a los hospitales para que me infecte y enferme, etc. Acto seguido, les invito a que vayamos a los hospitales a corroborar o ayudar y también les molesta. Quien los entiende????????