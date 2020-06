"Pepillo" Origel responde a polémica foto con un hombre

MONTERREY.- Tras convertirse en tendencia el fin de semana por la filtración de una foto íntima junto a otro hombre que circuló en Twitter, el presentador Juan José "Pepillo" Origel habló sobre el tema.

En la polémica imagen el conductor de espectáculos aparecía en una camiseta bastante desgastada y aunque ese fue un motivo que lo convirtió en objeto de memes, lo que más dio de qué hablar fue que en el horno de su cocina se reflejaron las piernas del hombre que le habría tomado la foto, y que solo traía puestos unos calzoncillos.

Aunque había anunciado que contaría la verdad detrás de la foto, "Pepillo" Origel, en compañía de Martha Figueroa, su colega en el programa Con Permiso, evitó hacer más referencia al asunto.

"No quiero hablar del caso porque no viene al caso", dijo a Martha Figueroa, quien acudió a visitarlo el fin de semana, para hacer una especie de versión más corta de su programa Con Permiso.

Origel dijo que sí deseaba agradecer a la gente que le ha escrito y demostrado cariño y solidaridad.

"Quiero decirle a toda la gente que me ha demostrado su cariño y solidaridad: gracias", dijo, y después explicó: "Cuando la gente te ataca, es cuando sientes el cariño; más de 40 años me avalan, más de 40 años trabajando para ustedes, me escriben cosas tan bonitas".