Pepé Le Pew fuera de la secuela de Space Jam

El popular personaje de los Looney Tones se volvió tema de conversación, luego que el periodista Charles M Blew escribiera en su columna del New York Times que el famoso zorrillo normalizó la cultura de la violación, por lo cual hoy se informó que no aparecerá en la secuela de ´Space Jam´, a estrenarse en los próximos meses.

Tras rumores acerca de la desaparición del personaje Pepé Le Pew debido a la columna que escribió Blew, se informó que la decisión de que no apareciera el famoso zorrillo no obedece directamente a decisiones posteriores respecto al revuelo en twitter, si no que el director de la nueva cinta decidió no incluirlo en la secuela.

Aunque esta versión fue confirmada por el director, los fanáticos del personaje argumentan que es debido al columnista y sus acusaciones de racismo que se tomó esta decisión, pues la secuela no se lograría concebir sin el personaje que fungió como estelar en la primera película de 1996.

La información acerca de la salida del personaje, fue confirmada por el medio estadounidense Deadline quien además informó también de otros posibles estereotipos que quedarían obsoletos en los próximos años.

Un caso nada desconocido para los mexicanos es el ratón Spidey González, quien durante años se volvió un referente animado para los mexicanos, sin embargo el día de hoy se le acusa de racismo y de difundir una imagen llena de alcohol de los mexicanos.