Pepe Aguilar sale en defensa de su hija tras criticas por la interpretación del Himno Nacional

El cantante Pepe Aguilar se refirió a las críticas dirigidas a su hija, Ángela Aguilar, tras su entonación del Himno Nacional mexicano previa a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders, en la noche del sábado.

Desde de un video en su cuenta de Instagram, el cantante aceptó que su hija cometió un error en la entonación del símbolo patrio, pero destacó que todo se trató de un error técnico que Ángela, debido a su poca experiencia en eventos de este tipo, no supo resolver.

"Sí hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó .La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de ‘slow me down’, ¿ok?, (...) pero eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando”, expresó el cantante de regional mexicano.

En el clip, Pepe aseguró que Ángela no “modificó la melodía”, sino que cantó más lento: “Ni moduló ni modificó, sólo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencias vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso”.

Por su parte, Ángela decidió contestar a las críticas con un transparente menaje que escribió en sus redes sociales, en el cual agradeció a su equipo y señaló que a pesar de las “entonaciones lentas” se siente complacida con el resultado.

“Muchas gracias a todos por un maravilloso regreso a los escenarios. Gracias a el ‘Canelo’, a Pepe Aguilar y a Leonardo por invitarme a un musical tan especial. Con problemas técnicos y entonaciones lentas estoy tan agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor siempre. Les mando besos a mis angelitxs”, escribió la nieta de Flor Silvestre.

Algunos internautas incluso señalaron a la hija de Pepe Aguilar de haber “agringado” uno de los símbolos patrios: “Siempre he dicho que Ángela Aguilar canta bien. Pero por qué el afán de agringar el himno nacional”, escribió un usuario, en referencia a cómo se interpreta el himno de Estados Unidos en eventos públicos.

Ante esta situación, otros usuarios de la plataforma digital también pidieron que la cantante se haga acreedora de una sanción por parte de la Secretaría de Gobernación. Ello sustentado en el artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El cual señala: “Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro”.