Pega el desempleo causado por COVID-19 a la industria del entretenimiento

El despido de 2,600 empleados del Cirque du Soleil, luego de que se anunció la suspensión sus shows en Las Vegas, por la pandemia de COVID-19, se une a la lista de afectaciones que ha sufrido la industria del entretenimiento por la emergencia, ya que la ola de desempleo forma parte de la tendencia negativa, a la que se suman las expectativas de pérdidas por miles de millones de dólares, ante el cese de la actividad económica.

Entre los despedidos se encuentran alrededor de 1,400 técnicos y otras personas que trabajan en la preparación de los espectáculos en la sede de Las Vegas y en las giras alrededor del mundo, así como unos 1,200 artistas. ´´La compañía ha cerrado indefinidamente todas sus operaciones hasta que se controle el coronavirus y que sus artistas, empleados y el público no estén más en riesgo´´, expresó el circo al periódico The Gazette, de Montreal.

Desde que se anunció la implementación de medidas para restringir los contagios, se han realizado cálculos para determinar el daño que causará el cese económico en el rubro del espectáculo. Según estimados del portal The Hollywood Reporter, las afectaciones en la taquilla y el retraso en importantes estrenos, se ha reflejado en pérdidas por $7,000 millones de dólares. La tendencia para abril y mayo, estima $10,000 millones adicionales, y de continuar para el resto del verano, el panorama luce más catastrófico.

Por si fuera poco, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales en Estados Unidos, que representa a staff técnico como iluminadores, editores y camarógrafos, anunció ayer que hasta la fecha, se han perdido cerca de 120,000 puestos de trabajo.

´´Nuestros miembros pasan por momentos difíciles en su economía, debido a las cancelaciones. Los trabajadores del entretenimiento no deben ser un daño colateral en la lucha contra el COVID-19, ya que la producción de cine y televisión, por sí sola; inyecta $49,000 millones de dólares en la industria´´, expresó Matt Loeb, presidente del organismo.

Hasta el momento, la industria de Hollywood y de la televisión está completamente pausada. Los estrenos de películas como Mulan, No Time to Die, Rápidos y Furiosos 9, entre otras, han sido postergados, mientras que la producción de The Batman y diferentes producciones como la película Shang-Chi de Marvel, además de The Falcon and the Winter Soldier, aún no cuentan con una fecha para resumir sus actividades.

(Con información de Agencias)