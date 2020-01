Pearl Jam por fin regresa con "Dance of Clairvoyants", primer anticipo de su nuevo disco

Pearl Jam estrenó este martes en plataformas digitales el tema "Dance of Clairvoyants", primer anticipo de su esperado nuevo disco, "Gigaton", que se pondrá a la venta el 27 de marzo.

El que será su undécimo álbum de estudio y que será editado por Universal Music Group llega precedido de gran expectación, al constituir el primero desde el lanzamiento en 2013 de "Lightning Bolt", que fue premiado con un Grammy.

"Hacer este disco ha supuesto un largo recorrido. A veces ha resultado desconcertante y emocionalmente oscuro, pero, también a la vez, una hoja de ruta experimental y fascinante hacia la redención musical", afirma el guitarrista principal y fundador de la banda, Mike McCready, en declaraciones recogidas por la discográfica.

En su concepción, según añade, jugó un papel importante "la mayor consciencia, amor y conocimiento de la necesidad humana de conexión en estos tiempos".

Junto al primer sencillo del álbum, que suscitó buenas críticas en redes tras sus primeras escuchas, se dio a conocer también la portada de "Gigaton", que se corresponde con la fotografía "Ice Waterfall", del director, fotógrafo y biólogo marino Paul Nicklen.

Did you know... A gigaton is what scientists use to measure the loss of ice from Earth's largest ice sheets in Greenland and Antarctica.



This weight is equivalent to over 100 million elephants or 6 million blue whales. #Gigaton



??: Paul Nicklen, SeaLegacy pic.twitter.com/AcvFeFml42