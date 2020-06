Paul McCartney y Dave Grohl arman súper banda a beneficio

ESTADOS UNIDOS.- La Preservation Hall Jazz Band, ícono de Nueva Orleans, realizó un concierto en vivo y varios artistas se sumaron como invitados.

Paul McCartney, Dave Grohl, Dave Matthews, Jim James, Elvis Costello, Nathaniel Rateliff, Irma Thomas y algunos otros, interpretaron una nueva versión de When the saints go marching in con el objetivo de recaudar fondos.

La actuación formó parte de la transmisión en vivo de Round Midnight Preserves, un concierto que se pudo ver por Youtube, Facebook y Twitch organizado por la Preservation Hall Jazz Band.

When the saints go marching in, comienza con Sir Paul en la trompeta. A pesar de su talento, no es en el instrumento que más se destaca. De hecho algunos medios estadounidenses dijeron que McCartney no tiene los conceptos básicos de cómo manipular la trompeta. Grohl y el ex Beatle han tocado juntos varias veces, pero es la primera vez que Paul usa ese instrumento.

El show duró tres horas. Grohl y Preservation Hall Jazz Band interpretaron Come With Me to New Orleans, Elvis Costello presentó una versión acústica de The River in Reverse, Jim James cantó Wonderful de My Morning Jacket e Irma Thomas interpretó Time is on my Side. El gran cierre estuvo a cargo de todos los artistas con When the saints go marching in.