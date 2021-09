Paty Navidad rompe en llanto durante entrevista: 'Querían que me muriera'

Luego de padecer y superar al Covid-19, Paty Navidad, actriz y hoy participante de Master Chef Celebrity reapareció en una entrevista para el programa de Tv Azteca, Al extremo, y ahí rompió en llanto tras recordar todos los ataques que ha recibido a causa de su postura respecto a muchos temas, tanto de política y la pandemia.

.#PatriciaNavidad nos conmovió a todos con sus declaraciones ??. ¡Las lágrimas se hicieron presentes en el foro de #AlExtremo! pic.twitter.com/PEcUg9ZMUO — Al Extremo (@AlExtremo) August 31, 2021

Aseguró que a pesar de lo que dicen de ella en redes sociales, en donde muchos usuarios se burlaron de ella tras conocer su contagio, nunca negó la existencia del coronavirus.

Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe, virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida, es más tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece”.

Además, aprovechó para negar la versión que señalaba que estuvo "lo suficientemente grave" como para haber sido intubada, y reveló que su diagnóstico fue de "neumonía".

Por otro lado, negó que ella liderara una campaña "anti vacunas", y que nunca ha pedido a la gente que no se vacune, aunque sí reconoció que en su caso particular, apela a su derecho y prefiere no vacunarse.

Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho, ‘yo Patricia Navidad, no me vacuno’ pero es mi derecho elegir vacunarme o no. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”.

Sin embargo, el momento de mayor tensión en la entrevista llegó cuando recordó que los ataques de los que ha sido víctima en redes sociales, llegaron a afectar incluso a su familia, y lamentó que mientras ella estaba recuperándose, muchas personas le desearon el peor de los males.

No me morí señores, lo siento de verdad, discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo… Todo lo que quieren contra mí aquí estoy pero la familia es sagrada y se tiene que respetar. Hay molestia, tristeza, dolor, eso ya no, pero también me lo trato de tomar con humor. La gente lo que quiere es verte derrotado, verte mal, entonces lo que le puedes dar a la gente es lo mejor de ti. Mi locura es sana, no hace daño, no le hago daño a nadie”.

Finalmente aseguró que su forma de pensar, aunque no va en el molde de lo políticamente correcto y socialmente aceptado, ella no busca hacerle daño a nadie, y también agregó que ha sido víctima de censura en redes sociales debido a sus posturas ideológicas.

No tengo una red social desde hace como mes y medio que fue la última que me quitaron, la única que tenía porque todas las demás me las quitaron desde enero de este año, abrí cinco cuentas en Twitter pero me las quitaron, a la hora de abrirlas a los minutos me las quitaban, entonces no pasa nada”.

¡Invitada #AlExtremo! ?? Paty Navidad abre su corazón en EXCLUSIVA para contarnos sobre su gran regreso a la televisión en @Azteca y las diversas polémicas que la han rodeado. ?? Sigue la transmisión en vivo. ?? https://t.co/4jCwAoxtMR pic.twitter.com/yHhB0X1YNi — Al Extremo (@AlExtremo) August 31, 2021

