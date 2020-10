Paty Navidad advierte sobre "las tres mentiras más grandes de la Historia"

En los últimos meses, la actriz Patricia Navidad ha cobrado relevancia, a causa de su actividad en redes sociales, particularmente en Twitter, en donde ha realizado declaraciones polémicas sobre diversos temas sociales y políticos.

Ha sido una detractora de la estrategia que se está implementando a nivel mundial para combatir la pandemia de Covid-19, ha atacado la red 5G, e incluso ha apoyado abiertamente la candidatura de Donald Trump.

Todo esto ha sido acompañado de duras críticas hacia su persona, y ha sido censurada en reiteradas ocasiones, tanto por Twitter como por Instagram, colocando advertencias sobre el contenido que promueve la ahora activista.

Recientemente fue objeto de todo tipo de comentarios, debido a que compartió su visión sobre tres acontecimientos que han marcado la Historia de la humanidad: la llegada del hombre a la Luna, el ataque del 11 de Septiembre, y la pandemia por Covid-19.

Paty Navidad asegura que no existe ningún rebrote, y señala que esta enfermedad es parte de un plan para controlar a las personas, pues se ha anunciado el "rebrote" desde hace tiempo y hasta ahora está sucediendo.

No hay ningún #Rebrote y no hay ninguna pandemia, los virus de gripe existen desde siempre y actúan en cualquier época del año, más aún en invierno. El supuesto "Re-brote", lo han venido anunciando desde hace tiempo y no porque sean adivinos, simplemente es PLANdemia y control.??