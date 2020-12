Paty Navidad afirma que Trump es uno de los más inteligentes del mundo

CDMX.- Durante este año, la polémica actriz, Patricia Navidad fue tendencia en las redes sociales con bastante frecuencia. Mientras en algunas ocasiones llamó la atención su postura sobre el COVID-19, también se ha hecho notar mucho por su particular apoyo al presidente Donald Trump.

A pesar de haber nacido en México, Paty Navidad es una ferviente seguidora del partido Republicano de Estados Unidos y mayormente al magnate estadounidense Donald J. Trump. A quién admira por su inteligencia, trayectoria y personalidad.

Debido a que el presidente estadounidense goza de poca aceptación en México, muchos de los seguidores y detractores de la actriz mexicana reprobaron su afición a Trump.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que Navidad pensó que era buena idea expresar su admiración al republicano, destacando que, en su opinión, Donald Trump es "uno de los hombres con más inteligencia en la tierra", aunado a que "no tiene miedo y tampoco usa cubre bocas o bozal".

Como era de esperarse, muchos usuaios mexicanos atacaron al Donald Trump y a Paty Navidad por apoyarlo, esto debido a que muchas personas consideran que no es tan inteligente como la actriz considera.

Tan inteligente que no podia dar una conferencia coherente sin leer y aun asi no era concreto, hay niños en mexico que pueden leer mejor. lol respeto tu posicion yet you are following the wrong people.