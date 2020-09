Paris Hilton quería tanto ser amada que aceptaba que la golpearan

La actriz e influencer más polémica de la historia decidió abrir las puertas de su lado más oscuro, y quizás más real, a través del documental This is Paris, que se estrenara hoy en YouTube

ESTADOS UNIDOS.. "La verdadera historia de Paris Hilton" (This is Paris), el primer documental autobiográfico de la influencer más polémica de la historia, se estrenó este lunes en YouTube Originals. En esta exclusiva pieza audiovisual, Paris revela aspectos inéditos y dolorosos de su vida, como traumas de su infancia, las secuelas de la exposición de su video sexual y cómo fue reencontrarse consigo misma luego de haber creado al "personaje" que ella misma creó, y que parecía alejado de cualquier problema terrenal.

Este documental refleja aspectos hasta ahora desconocidos de la vida de Paris: una adolescencia donde sufrió abusos, desde la presión que ejercían sus padres para que no fuese una oveja descarriada, lo que provocó que fuera internada en un colegio pupilo en Estados Unidos donde revela que fue torturada y encerrada en salas oscuras durante, demás de su padecimiento ante el acoso a su intimidad que sufrió por parte de la prensa y los paparazzi, sus relaciones tóxicas que minaron su integridad emocional y confianza en los hombres.

El foco original del documentar narraría la vida de Paris en el mundo de los negocios pero la relación entre la directora Dean y ella fue determinante para que se torciera el rumbo y abriera su alma a millones de personas y terminara convirtiéndose en un proyecto personal que también vino a sanarla.

La celebrity cuenta que desde los 16 años sufrió pesadillas, y no cualquiera, sino que padece un sueño recurrente: en donde ella es secuestrada por extraños, a la noche, y en su dormitorio.

Algo que pasó en cierto modo en la vida real, pues ante su rebeldía sus padres, temiendo que ella decidiera escaparse de su casa cuando se enterara de que la iban a internar como pupila en la escuela Canyon, en Utah, dejaron que dos empleados entraran a su habitación y la sacaran de su cama en mitad de la noche para llevarla a un internado.

"Pensé que me estaban secuestrando. Comencé a gritar por mi mamá y mi papá, como, ´Ayúdame´. Y nadie vino. Mientras me llevaban vi a mis padres llorando junto a la puerta", confesó Paris sobre el que considera el momento más aterrador de su vida.

Relaciones tóxicas y un video sexual

La celebrity confiesa que la filtración de su video sexual en 2004 cuando ella tenía 19 años le trajo problemas mentales y no quiso salir de su casa en meses, pero también comentó que no podía estar en terapia porque no confiaba en nadie. ¿Qué hubiera pasado si este video se hubiera dado a conocer en la era del movimiento #MeToo? En la actualidad sería inaudito y seguramente la opinión pública hubiera considerado a Hilton una víctima. Sin embargo, en aquel entonces a Paris le ocurrió todo lo contrario por la imagen frívola que ella generaba en todo el mundo.

En el documental, la influencer también reveló que cinco hombres abusaron de ella emocional, verbal o físicamente.

Y las pruebas de Paris respecto aquellas agresiones son labios ensangrentados y golpes en los brazos.

"Quería tanto el amor que estaba dispuesta a aceptar que me golpearan, gritaran o estrangularan ... muchas cosas", confesó la estrella.

Sin especificar nombres, Paris compartió que la han "estrangulado, arrojado teléfonos, computadoras y lo acepté porque casi pensé que era tan normal, como que él me ama tanto que se está volviendo así de loco".

El documental "This Is Paris" devela una imagen muy distinta de la chica "cool", la "reina de la noche" siempre a la moda y alejada de preocupaciones que mostró durante años.

Todo este tiempo la también empresaria y DJ había evitado revelar esos sombríos detalles de su existencia porque temía "lastimar" su "marca", pero se dio cuenta que era urgente un cambio.