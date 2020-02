Paola Rojas rompe en llanto al hablar sobre video de Zague

Paola Rojas abrió su corazón con respecto a los difíciles momentos que vivió tras la filtración de un video íntimo de su exesposo, Luis Roberto Alves "Zague".

La periodista fue invitada al programa "La última y nos vamos", en donde Yordi Rosado es el conductor.

La conductora aseguró que no había querido hablar porque todavía le duele, pero que la primera reacción fue proteger a sus hijos sin importar lo que a ella le pasaría.

"Hay episodios que no es buena idea que mencione públicamente, al menos por ahora porque todo lo que diga, ellos lo pueden ver y yo se los quiero poder explicar, conforme vayan teniendo edad, hoy tiene 8 años, habrán cosas que ellos podrán ir entendiendo".

Al seguir hablando de esto, Paola Rojas reconoció que sobrellevar este problema públicamente ha sido brutal y se quebró en llanto al recordar que muchos sujetos, con lo que estaba pasando, se dieron el derecho de entrar a su privacidad.

"Cuando tenemos una profesión como esta, sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra muy distinta es traspasar el límite de la intimidad. Y con eso que pasó muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, porque de alguna manera, sí se abrió esa puerta. Es como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara. Y muchos se metieron y me escribieron unas cosas, o sea, tanta, tanta obscenidad.

"Ni siquiera pude detenerme para atenderme a mí, porque había tantas cosas por resolver y muchas personas por proteger y contener, entonces me quedé hasta atrás de la lista y no me di cuenta, en serio, no dimensioné todo el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes obscenos y tan fuertes que...", aseguró.

Al verla llorar, Rosado trató de calmar las cosa al hablar sobre la importancia y el daño que hacen las personas que usan las redes sociales para entrometerse en la vida de los demás sin importarles nada.

Rojas reveló que al no poder atender esa parte y no llorar en su momento no le fue extraño lo que le sucedió después, ya que enfermó, no de gravedad, pero que si tuvo que ser operada dos veces y que terminó en un oncólogo por su útero. "Me conmueve lo que hizo mi cuerpo, todo lo que ocurrió".

"Estoy bien y tengo que mantenerme en observación, la verdad es que sí me conmueve porque es una forma de manifestarse, pero que tuvo solución, lo detecté a tiempo y lo resolví a tiempo", aseguró. Habló sobre el acoso de los periodistas y que llegó el momento que puso en peligro su vida al tratar de escapar de ellos, porque no la dejaban de día y de noche.