Paola Fernández vive catarsis en La Doña

Para Paola Fernández, la segunda temporada de La Doña además de ser una gran oportunidad en su carrera también lo fue a nivel personal, ya que con este proyecto la joven actriz experimentó una catarsis, la cual le permitió sanar ciertas heridas que ella misma tenía.

´´Yo también sufrí una tragedia familiar, perdí a mi hermana y el personaje también, entonces yo la perdí dos meses antes de iniciar el proyecto, por lo que parece un regalo mandado de allá arriba. Fue una especie de catarsis para mí´´, declaró la artista, que en la trama da vida a Noelia.

´´Me sirvió bastante, yo me tenía que concentrar para no revolver porque si no iban a decir corte y yo no iba a poder salir del trance, la verdad es que sí me sirvió mucho, fue muy catártico, muchas de las escenas fueron como una terapia´´, expresó Fernández, quien también estrenó hace unos días Como Caído del Cielo, cinta de Netflix.

Sobre su personaje en la producción, la cual se estrena en Telemundo este 13 de enero, Paola detalló que estará muy vinculado con el que interpreta Aracely Arámbula. ´´Es una mujer que está cansada de que no llegue la justicia y decide actuar con sus propias reglas con tal de conseguir la justicia para su hermana, entonces así entra en la trama y es ahí como es el encuentro con La Doña y eso las une porque las dos lo único que quieren es justicia´´, señaló.