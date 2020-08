Pantera Negra 2: ¿Chadwick Boseman, alcanzó a grabar la secuela?

ESTADOS UNIDOS.- El fallecimiento de Chadwick Boseman, ha causado conmoción en el mundo entero, pero más para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes se preguntan qué pasará con la película de "Black Panther 2".

La muerte del actor fue muy repentina para todos, sin embargo se informó que Boseman desde el 2016 cuando se enteró de su enfermedad, había decidido filmar algunas películas entre cirugías y proceso de quimioterapia entre ellas:

- Marshall

- Black Panther

- Avengers: Infinity War

- Averngers: Endgame

- Da 5 Bloods

- Ma Rainey's Black Bottom

Aunque algunos fans de Marvel sospecharon que el actor pudo haber alcanzado a grabar algunas escenas de la esperada secuela de "Pantera Negra", desafortunadamente no es el caso.

De acuerdo con el portal Reddit, "Pantera Negra 2" comenzaría grabaciones en marzo de 2021 en Australia, tal y como también se había confirmado en la Comic-Con 2019. Pero la pandemia de Covid-19 causó estragos en las agendas de las productoras, por los que las fechas se movieron.

El estreno de de "Pantera Negra" había quedado para el 6 de mayo de 2022, y hasta el momento se desconoce lo que pasará tras el fallecimiento del actor.

Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios´ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Una teoría hecha por fans indica que Marvel podría rendir homenaje al Rey T'Challa, y que el manto del héroe pase a otro personaje e indican podría ser "Shuri", tal como sucedió en los cómics de la serie "The Deadliest of the Species", donde ella se convierte de "Pantera Negra" para defender Wakanda.

Algunos medios han señalado que Marvel Studios publicará un comunicado oficial aclarando el futuro del superhéroe en el MCU sin Boseman.