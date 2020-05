´Oops!... I Did It Again´ cumple 20 años desde su fecha de lanzamiento

La princesa del pop, Britney Spears, lanzó su segundo álbum el 16 de mayo del 2000, tras haber debutado con ´Baby One More Time´.

Ante el aniversario, la princesa del pop mandó un mensaje a sus seguidores a través de redes sociales.

"Gracias a quien quiera que haya hecho este video... Casi se me cae el teléfono cuando lo vi porque no me lo esperaba. ¡20 años desde el álbum ´Oops´! Fue tanta la anticipación y las mariposas en el estómago antes del lanzamiento. Ese disco superó todas mis expectativas", mencionó Britney.

El sencillo que da título a su segundo álbum fue durante 15 años el más vendido por una cantante femenina en Estados Unidos y es hasta ahora una de las canciones más conocidas y coreadas por el público.

20 years since the Oops! ?? album .... the anticipation and the butterflies ?????? I felt before it came out were crazy .... all of my expectations were exceeded !!!! And it´s all thanks to you folks .... thank you for sticking with me and growing with me. I am one Lucky girl ????. pic.twitter.com/JqXJl8Da85