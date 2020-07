Seguidoras celebran el décimo aniversario de One Direction buscando reencuentro

ESPECIAL.- Millones de seguidoras celebraron los primeros diez años de One Direction como banda, a pesar de que la agrupación británica decidió separarse hace cinco años.

A través de redes sociales, internautas recordaron el inicio de la banda británica integrada por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik.

Por primera vez en mucho tiempo, miembros de One Direction compartieron mensajes para sus seguidoras en sus cuentas de Twitter.

"Que viaje, no tenía idea en lo que nos estábamos metiendo, envié este mensaje a mi padre hace diez años. Gracias a todos por apoyarnos a través de los años, y gracias a los chicos por compartir esto conmigo", publico Liam Payne.

What a journey... I had no idea what we were in for when I sent this text to my Dad ten years ago at this exact time the band was formed. Thanks to everyone that´s supported us over the years and thanks to the boys for sharing this with me #10YearsOfOneDirection pic.twitter.com/0d17ggB66x — Liam (@LiamPayne) July 23, 2020

"Cuando conocí a estos cuatro caballeros, no había forma de que pensara en que haríamos lo que hicimos, tantos recuerdos increíbles que compartimos juntos", declaró Niall Horan.

when I met these four gents there was no way I thought we would go on to do what we did. So many unbelievable memories we shared together. We felt the adoration of millions from around the planet on a daily basis and it was mind blowing. pic.twitter.com/rHeGL8rY7z — Niall Horan (@NiallOfficial) July 23, 2020

"Demasiados recuerdos increíbles para mencionar, pero no pasa un día sin pensar en lo genial que fue, muy orgulloso de todos ustedes", escribió Louis Tomlinson.

Too many incredible memories to mention but not a day goes by that I don't think about how amazing it was. @NiallOfficial @Harry_Styles @LiamPayne @zaynmalik . So proud of you all individually. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 23, 2020

Finalmente, Harry Styles aprovechó para compartir una fotografía muy nostálgica que muestra a los cinco integrantes enfrascándose en un emotivo abrazo durante el escenario con miles de seguidoras como testigos.

"Y por eso siempre estaré agradecido. No puedo creer que hayan pasado diez años. Gracias a nuestro grupo, equipo y todos los que nos ayudaron. A todos los fanáticos los amo y agradezco con todo el corazón", enfatizó el intérprete de Watermelon Sugar.

I´ve been struggling to put into words how grateful I am for everything that´s happened over the last ten years. I´ve seen things and places that I´d only ever dreamt of when I was growing up. pic.twitter.com/yfAv8aUpbe — Harry Styles. (@Harry_Styles) July 23, 2020

El enorme ausente fue Zayn Malik, quien cabe destacar fue el primer integrante que decidió tomar su carrera en solitario y que a la postre provocó la separación de One Direction.

Fanáticas continúan suspirando por los británicos

A pesar de que con los años, una gran cantidad de admiradoras ha ido creciendo a la par que sus ídolos, aún continúan mostrando esa admiración característica de la adolescencia y de esta manera lo mostraron en sus redes sociales.