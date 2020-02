Omar Chaparro volvió a la música por Pedro Infante

Para Omar Chaparro, la película de Como Caído del Cielo significa un antes y después en su carrera, y además también representó la oportunidad de retomar su proyecto musical, el cual desde hace algunos años no desempeñaba por estar enfocado en la actuación o proyectos de conducción. Esto a través del álbum conformado por los temas que aparecen en la cinta.

‘‘Mucha gente no sabe que yo he grabado dos discos, que he estado insistiendo y picando piedra, pero lamentablemente no había tenido un éxito notable hasta Como Caído del Cielo’’, comentó el artista, quien en la cinta de Netflix interpreta a uno de las grandes íconos del cine mexicano: Pedro Infante.

El originario de Chihuahua compartió que grabar los éxitos de El Ídolo de Guamúchil fue como un verdadero sueño. ‘‘Lo disfruté como pocas cosas en la vida. Teníamos en el estudio un póster gigante de Pedro, hicimos una oración, le dedicamos todo este trabajo de mucha gente, yo soy simplemente la voz. Fue algo que hicimos genuinamente con mucho corazón y llegó un momento en el que realmente sentí que estaba protegido, resguardado por chispas del alma de Pedro Infante’’, expresó.

Chaparro indicó que le gustaría mucho poder presentar el material en conciertos, pero todavía no hay nada concreto. ‘‘Estamos en el proceso, dejándonos sorprender por el éxito no sólo de la película, sino ahora del disco’’, comentó. ‘‘El público está pidiendo que hagamos una especie de show y yo creo que al público lo que pida, yo, te soy honesto, no he tomado la decisión, pero se está pensando’’, declaró.

Pero Omar recalca que el hecho de que haya regresado a la música, no significa que vaya a hacer un lado la actuación. ‘‘De repente me sorprende que a veces se alarmen un poco algunas personas aquí en México cuando Pedro Infante lo hacía, Vicente Fernández lo hacía, hacían conciertos y películas’’, señaló el artista, quien en abril estrenará filme y en junio comenzará a rodar otra cinta.