Olivia Rodrigo, la nueva estrella musical que vino a romper records

Una carrera en la actuación, una voz privilegiada y apoyo por parte de su mayor inspiración, la cantante Taylor Swift, han puesto a Olivia Rodrigo en el mapa de la escena para posicionarla como una de las cantantes debutantes a observar en los próximos años.

La joven que incursionó en el spin off de la serie de la plataforma Disney Plus "High School Musical" actualmente se encuentra grabando la segunda temporada de la serie, donde su co protagonista Joshua Basett parece ser la inspiración detrás de su éxito.

´Drivers License´ de Olivia Rodrigo incorpora la nostalgia y tristeza de una relación tormentosa adolescente que no terminó bien por un tercero en discordia, recordándole que siempre planearon como meta que ella obtuviera su licencia de conducir para poder ir a visitarlo al suburbio donde el vivía.

La canción rápidamente se apoderó de las listas de popularidad, y a la fecha se ha convertido en un himno para los enamorados, dándole a Rodrigo primero el record de la canción más escuchada en un día, luego en llegar a los 100 millones de oyentes en la misma plataforma y convirtiéndola en número uno en la lista de Bilboard, la más importante para catalogar el éxito de los cantantes.

Pero la cosa no paró ahí, ´Drivers License además de debutar en el primer lugar de Billboard también se mantuvo en la cima durante 8 semanas del billboard 100, rompiedo en record de Ariana Grande, quien en el 2018 duró 7 semanas consecutivas con su sencillo Thank U Next.

De momento Olivia no ha informado si se encuentra trabajando ya en su propio álbum, pues al mismo tiempo su carrera como actriz demanda por completo su tiempo, sin embargo su participación en la serie de Disney también volteó los reflectores directamente a ella pues todo pinta a que es una artista completa y que llegó para quedarse.